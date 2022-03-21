إخماد حريق اندلع في محطة وقود وسط نينوى

2022/03/21 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، نجاح فرقها في إخماد حادث حريق اندلع داخل محطة تعبئة وقود الغزلاني وسط محافظة نينوى.وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرق الدفاع المدني تمكنت مساء اليوم من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل محطة تعبئة وقود الغزلاني وسط الموصل"، مبينا أنه "تمت السيطرة على الحريق بجهود خمس فرق إطفاء بكامل طواقمها ومن عدة مراكز إطفاء في المحافظة". وأضاف، أن "الحريق اندلع اثناء عملية تفريغ وقود البنزين من (تنكر) بسعة (13,000) لتر، ما استدعى تدخلا سريعا لفرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران وإيقاف انتشار الحريق الى الخزانات الرئيسة في المحطة المذكورة"، مؤكدا "انتهاء الحادث من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية". وأكدت المديرية أن سبب الحريق كان نتيجة الإهمال بتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني الواجب اتباعها اثناء تفريغ المنتوجات النفطية في محطات التعبئة.

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