الطيران المدني توضح بشأن فحص

2022/03/21 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أن طلب فحص (PCR) في المطارات العراقية من عدمه مرتبط بشروط الدول المقصودة.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مطارات العراق ستلغي المطالبة بإظهار فحص (PCR) للوافدين الى البلاد في الأول من نيسان المقبل مع تنفيذ متطلبات الدول المقصود لها".

وأضاف، أن "المسافرين لدول أخرى من مطار بغداد يحدد ذلك ضمن شروط الدولة التي يقصد اليها المسافر مع ضرورة تلبية جميع المتطلبات"، مؤكدا أن "مطار بغداد لا يشترط على المسافرين فحص (PCR)".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت سلطة الطيران المدني، تنويها بشأن بطاقة التلقيح للوافدين والمغادرين من العراق.

وقالت السلطة في بيان، إنه "استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID -19)، للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب والذين تكون أعمارهم 12 سنة فما فوق، تُبيِّن تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، أو جرعتين لبقيّة الأنواع، وعدم المطالبة بنتيجة فحص (PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه".

وأضافت، أن "ذلك يبدأ من الأول من نيسان 2022"، مشيرة الى أنه "يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة والزامه بجلب فحص PCR سالب أجري خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة يثبت عدم اصابته بـ (COVID - 19)".

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