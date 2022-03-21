2022/03/21 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قُتل شخص في غرب إيران ليلة رأس السنة الإيرانية الجديدة، أو ما يُعرف بعيد النوروز، بسبب قطعة من الشوكولاتة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية “إرنا” عن شرطة المباحث في محافظة كرمانشاه.وقع هذا الحادث في سوق كرمانشاه للمكسرات.وقالت الشرطة إنه “بعد أن ذهب رجل يبلغ من العمر 25 عاماً إلى بائع […]

ظهرت المقالة مقتل شخص في هذه الدولة بسبب قطعة شوكولاتة! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص في هذه الدولة بسبب قطعة شوكولاتة!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص في هذه الدولة بسبب قطعة شوكولاتة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).