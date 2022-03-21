الحكم الذاتي - سعيد الوجاني

2022/03/21 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني عندما تقدم النظام السلطاني العلوي بمقترح حل الحكم الذاتي ، كتنازل من قِبَله عن الضم المباشر ، والكامل للأراضي المتنازع عليها ، في سنة 2007 ، كان يعلم علم اليقين ان النظام الجزائري الطرف الرئيسي في الصراع ، وجبهة البوليساريو الانفصالية ، سيرفضانه ، ولن يزيغا قيد انملة ، عن مطلب الاستفتاء وتقرير المصير ، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ، وانْ كان في قراراتها ، تناقضا صارخا يجعل من تطبيق القرار ......





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