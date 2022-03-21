الفصل الحادى والثلاثون : النساء ضمن مصطلحات ( المغضوب عليهم والضالون ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/21 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامةالفصل الثلاثون : النساء ضمن مصطلحات ( المغضوب عليهم والضالون ) مقدمة : 1 ـ أصحاب الجحيم هم من الرجال والنساء المغضوب عليهم والضالون .



2 ـ وصلت تزكية اليهود والنصارى لأنفسهم الى درجة الزعم بأنهم أبناء الله ( تعالى عن ذلك علوا كبيرا ) وأحبّاؤه ، وجاء الرد من الله جل وعلا عليهم :( وَقَالَتْ الْيَهُو ......





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