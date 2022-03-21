أرز يمنع الطلاق في الأردن يثير الجدل بين الناشطين

2022/03/21 | 18:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت ناشطات نسويات في الأردن، إلى مقاطعة العلامة التجارية لمادة الأرز هذه.

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