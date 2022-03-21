وزير خارجية تركيا يزور الإمارات.. ويبحث مع عبدالله بن زايد تعزيز العلاقات وأزمة أوكرانيا

2022/03/21 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أبوظبي، الاثنين.

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