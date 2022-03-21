الدفاع البريطانية تستدعي الملحق العسكري الروسي للمرة الثانية

2022/03/21 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها استدعت الملحق العسكري في السفارة الروسية للمرة الثانية بسبب “غزو أوكرانيا وسلوك القوات الروسية”.وقالت الوزارة في بيان على “تويتر”: “تم استدعاء الملحق العسكري الروسي إلى وزارة الدفاع للمرة الثانية، بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا وسلوك القوات المسلحة الروسية”.وفي 24 فبراير المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع […]

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