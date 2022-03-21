الوحيلي: لن تمرر الحكومة المقبلة دون المالكي والعامري

2022/03/21 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..رأى المحلل السياسي رياض الوحيلي ، الاثنين ، حكومة الأغلبية التي جاء بها التحالف الثلاثي لن تمرر أو تدوم طويلاً دون العامري والمالكي.وقال الوحيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الأغلبية لن تمرر دون وجود رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، كونهما يمثلان الإطار […]

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