2022/03/21 | 19:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لما زوجتي تكسفني كدام أصحابي 😂😡) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KmaMaNXpSfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لما زوجتي تكسفني كدام أصحابي 😂😡) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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