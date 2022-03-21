الموارد المائية تعتزم انشاء 7 شلالات اصطناعية غرب الانبار 

2022/03/21 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي، الاثنين، وجود توجه لانشاء 7 شلالات اصطناعية في مناطق غرب الانبار.وقال العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية تعتزم انشاء 7 شلالات اصطناعية في مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار”.وأضاف، أن “التوجه يأتي بعد نجاح […]

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