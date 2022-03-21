الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة البرد وتساقط الأمطار

2022/03/21 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليلتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، موعد انتهاء موجة البرد وتساقط الأمطار، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تدريجيا نهاية الشهر الحالي.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فترة ارتفاع درجات الحرارة ستبدأ بنهاية هذا الشهر، حيث سيكون هناك ارتفاع تدريجي".وأضاف، أن "ما حصل في الأيام السابقة هو تعرض البلاد الى كتلة حرارية سببت ارتفاعا في درجات الحرارة تبعتها كتلة هوائية باردة قادمة من البحر المتوسط والتي أدت الى انخفاض الحرارة وتصاعد الغبار"، مشيرا الى أن "هشاشة الأرض وقلة الامطار وسرعة الرياح أسباب أخرى لحدوث عواصف ترابية لعدم وجود غطاء نباتي".وبشأن تساقط الامطار، ذكر الجابري أن "تساقط الامطار سيستمر بتوقعاتنا الى شهر أيار المقبل او نصف الشهر"، لافتا الى أن "كثرة الامطار تقلل تصاعد الغبار".

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