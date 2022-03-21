أخيرا.. غوغل تتيح ميزة ينتظرها مستخدمو

2022/03/21 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة "غوغل" خاصية جديدة تسمح بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها في الهواتف التي تعمل بنظام "أندوريد"

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