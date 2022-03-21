فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية

2022/03/21 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، إن هناك خطرا لحدوث “أزمة غذائية على نطاق عالمي”، بسبب تبعات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف الوزير في تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، أن “الوزراء الأوروبيين سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في مكالمة عبر الفيديو”.وكان الرئيس […]

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