2022/03/21 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26 في وقت يستمر فيه القصف الروسي على المدن الأوكرانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء.

وقال المدعي العام في أوكرانيا إن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.

من جهته حذر وزير الدفاع الأميركي من خطورة التهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن أي استخدام للسلاح الكيميائي من قبل روسيا سيواجه برد فعل كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصف الروسي يتواصل على مدن أوكرانيا وسلطات كييف تفرض حظر تجول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصف الروسي يتواصل على مدن أوكرانيا وسلطات كييف تفرض حظر تجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).