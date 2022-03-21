السعودية: نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص بأسواق النفط بسبب هجمات الحوثيين

2022/03/21 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المملكة العربية السعودية ،اليوم الاثنين، أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشآتها النفطية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة تولي أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، وما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.

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