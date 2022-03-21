2022/03/21 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد شرق القارة القطبية الجنوبية هذا الأسبوع ارتفاعاً غير مألوف في درجات الحرارة، بلغ 30 درجة مئوية فوق المعدل المعتاد، وفق ما أفاد خبراء عبر تويتر.وسجلت قاعدة كونكورديا البحثية، الواقعة على القبة سي في الهضبة القطبية، على ارتفاع يزيد عن 3 آلاف متر، حرارة قياسية، بلغت الجمعة 11.5 درجة مئوية تحت الصفر، وهو […]

ظهرت المقالة حرارة قياسية..



القارة القطبية الجنوبية تسجل ارتفاعا بمقدار 30 درجة مئوية أولاً على ايرث نيوز.

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