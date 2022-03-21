أسوأ كارثة جوية في الصين.. تحطم طائرة تحمل على متنها 132 راكبًا

2022/03/21 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين في جبال جنوب الصين، حيث كانت تقل على متنها 132 راكبًا، وفقا لإدارة الطيران المدني الصينية.

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