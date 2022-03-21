حسام الرسام يدعم المنتخب الوطني قبل تصفيات المونديال (فيديو)

2022/03/21 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعم الفنان حسام الرسام، المنتخب الوطني بأغنية قبل خوض الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم.وظهر الرسام رفقة المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد والمدير الإداري للمنتخب الوطني غيث مهنا، حيث تواجد بالصدفة في فندق إقامة المنتخب الوطني بالعاصمة بغداد.وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل، فيما سيلاعب سوريا في التاسع […]

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