ماهي الوظائف المطلوبة في الدول العربية ؟ تعرف عليها

2022/03/21 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سوق الوظائف في حالة حراك مستمر.لا يبقى على حاله فترة طويلة، فعوامل كثيرة تؤثر عليه فتدفع وظائف إلى الصدارة وتنحي بأخرى جانبا.ويتأثر سوق الوظائف بعوامل عدة من أبرزها التطور التكنولوجي.وتظهر معطيات أن وظائف المحاسبة والتسويق هي الأكثر طلبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما بيدو المستقبل أكثر رحابة، حيث سيزداد الطلب على وظائف عديدة […]

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