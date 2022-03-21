كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح وساديو ماني عن مواجهة توتينغهام

2022/03/21 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، سبب غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، نجمي الريدز، عن مواجهة توتينغهام فورست، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: “صلاح شعر بألم في قدمه مرة أخرى عقب مباراة برايتون”.وتابع: “الإصابة ليست كبيرة، كان من الواضح أنه لن […]

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