انطلاق مشروع استعادة وتعزيز النظم الغذائية الزراعية بثلاث محافظات

2022/03/21 | 19:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

شهدت محافظة ميسان اليوم الاثنين، انطلاق مشروع استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية الزراعية في ثلاث محافظات.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة ميسان شهدت اليوم انطلاق مشروع استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية الزراعية في البصرة وميسان وذي قار بتمويل من الاتحاد الاوربي".

وأضاف، أن "المشروع تم برعاية وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي والممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتجدة في العراق صلاح الحاج حسن وبالتعاون مع منظمة الفاو وزراعة ميسان"، مشيرا الى أنه "تم خلال الافتتاح توزيع بذور الاعلاف الخضراء والذرة العلفية لمربي الجاموس لديمومة ونشر زراعة هذه الانواع من الاعلاف".

وتابع أنه "تم توزيع الاعلاف سيلاج الذرة والنخالة لتحسين التغذية الحيوانية".

وأشاد مربو الجاموس "بهذه الخطوة المهمة التي تعني لهم الكثير وسط حالة الجفاف التي تعاني منها مناطقهم".

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