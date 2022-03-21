الصدر يخص النواب المستقلين برسالة طويلة ويعرض عليهم

2022/03/21 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الاثنين، اعضاء البرلمان العراقي

"المستقلين" برسالة طويلة، عرض عليهم

"مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية.

وقال الصدر في رسالته، التي نشرها،

اليوم، وتابعتها وك

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