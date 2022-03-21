2022/03/21 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

على رغم انحسار مياه نهر ديالى المار في حوض حمرين بنسبة تصل الى 70% في الاشهر الاخيرة الا انه لايزال مقصد عشرات الاسر للاستماع بالأجواء الجميلة المحيطة به خلال اعياد الربيع.

وتعاني المناطق التي تتوفر بها مقومات السياحية من الاهمال في رغم انها تقع في مناطق امنة ومستقرة ولازالت مصدر جذب للسياح والعوائل للتنزه بها والاحتفال خلال أعياد الربيع.

ويعد نهر ديالى احد الأنهر الشاخصة والجاذبة للعوائل المحتفلة بأعياد نوروز حتى بات محد رحال العوائل في أيام الربيع من محافظة ديالى والمحافظات القريبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم انحسار المياه داخله بنسبة 70%.. نهر ديالى يجذب المحتفلين بـ" اعياد الربيع" (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم انحسار المياه داخله بنسبة 70%.. نهر ديالى يجذب المحتفلين بـ" اعياد الربيع" (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).