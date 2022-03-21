2022/03/21 | 19:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام بمبلغ (7) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/21 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام بمبلغ (7) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام بمبلغ (7) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).