2022/03/21 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DFOjBPNDLvY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة العراقية رحمة رياض تحصد جائزة الموريكس في مهرجان دبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة العراقية رحمة رياض تحصد جائزة الموريكس في مهرجان دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).