القبض على متهمين قاما بفتح ساحات وقوف سيارات وهمية ضمن الطريق العام في بغداد

2022/03/21 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين قاما بفتح ساحات وقوف سيارات وهمية ضمن الطريق العام في بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “القت مفارز فوج طوارىء الثاني التابع الى قيادة شرطة بغداد القبض على متهمين اثنين ضمن قاطع مسؤولية الفوج اقدم كل منهما على فتح كراج […]

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