برلماني: خبراء في حكومة الكاظمي يضغطون لعدم اشراك العراق بمشروع الحرير

2022/03/21 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي، الاثنين، أن الشخصيات والجهات الحكومية التي تطالب بعدم الاتفاق على دخول العراق لمشروع طريق الحرير تحاول تازيم الوضع الاقتصادي في البلد.وقال الحمامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “مشروع طريق الحرير يعتبر احد المشاريع التي تصب في مصلحة الشعب العراقي وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق”، […]

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