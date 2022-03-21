لماذا أشاحت السعودية بوجهها عن أمريكا

2022/03/21 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية هي الآن الشريك الاقتصادي الأول للصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الـ 13 على التوالي.

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