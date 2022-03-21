شركة تصنيع الحبوب تستنفر اسطول شاحناتها للمشاركة في نقل مفردات السلة الغذائية

2022/03/21 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استنفار الشركة العامة لتصنيع الحبوب عجلات اسطول قسم النقل والورشة في مقرها العام للمشاركة في نقل مفردات السلة الغذائية، وقال مدير عام الشركة أثير داود سلمان، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “عجلات قسم النقل والورشة الانتاجية تشارك في نقل مفردات السلة الغذائية والحبوب من الموانئ […]

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