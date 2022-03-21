درجال يحسم موقف المنتخب الوطني من مقاطعة تصفيات كأس العالم

2022/03/21 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- وسام الملا

حسم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، موقف المنتخب الوطني من مقاطعة تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بعد نقل مباراة العراق مع الإمارات.

وقال درجال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار مقاطعة تصفيات كأس العالم 2022 لم نفكر به على الاطلاق، وقرار نقل مباراة العراق اتخذ من قبل الاتحاد الدولي والاسيوي ولا نرغب بزيادة الأمور تعقيدا".

وأضاف، "انسحابنا من البطولة سيتيح الفرصة لفقدان نقاط الى المنتخب الاماراتي وبنفس الوقت لن يحل المشكلة، وبالتالي قد نتعرض الى عقوبات نحن بغنى عنها في الوقت الراهن".

وتابع، أن "احد اسباب الشكوى التي سنتقدم بها لدى محكمة الكاس هي رفضنا لهذا القرار ويجب أن لا يؤثر على استمرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية وبغداد".

وأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، في وقت سابق تقديم طلب رسمي الى الاتحادين الدولي والآسيوي بنقل مباراة العراق وسوريا من الإمارات إلى أرض محايدة.

وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "قبل قليل انتهى اجتماع اتحاد الكرة والذي ناقش رسالة الاتحاد الدولي والاسيوي بشكل مستفيض واتخذ قرارات مهمة، منها الشكوى لدى محكمة كاس على قرار الاتحاد الدولي والاسيوي بنقل مباراة العراق والامارات الى ارض محايدة".

وأضاف: "تقديم طلب رسمي الى الدولي والاسيوي بنقل مباراة العراق وسوريا في الامارات الى بلد محايد اسوة بما حصل للعراق ولاهمية المباراة كونها ستحدد صاحب المركز الثالث"، مؤكدا "التواصل مع مكاتب قانونية والدائرة القانونية في الاتحاد وستقدم الشكوى خلال 48 ساعة".

وأشار إلى أن "الاتحاد يوضح بأنه لم يتأخر بالرد والتحرك وتواصل في اليوم التالي مع الاتحاد الدولي والاسيوي".

واقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر في السعودية كأرض محايدة.

وكان الاتحادان الدولي فيفا، والآسيوي لكرة القدم سمحا بإقامة مباراة منتخبي العراق والإمارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل أن يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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