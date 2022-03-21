الرافدين يحدد موعد استئناف منح قرض الـ150 مليوناً

2022/03/21 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين،

موعد استئناف منح سلف الـ25 مليون دينار،

وقروض الـ150 مليوناً.

وقال المصرف في بيان، إنه "يستأنف منح

سلفة 25 مليون وقرض 150 مليوناً لشراء دار

سكن غدا الثلاثاء في فروعه

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