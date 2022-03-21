الإطاحة بـ

2022/03/21 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، القبض على على تاجر مخدرات في

الأنبار.

وذكر بيان للخلية، انه "بعمليات منفصلة

جرت في قواطع العمليات ونُفذت استناداً

إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب

استخبارات

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