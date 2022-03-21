2022/03/21 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تلغي اعتماد فحص كورونا وشهادة التطعيم للقادمين إلى البلاد

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