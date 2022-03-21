مركز دراسات: تشكيل الحكومة خارج الإطار محاولة لـ “تفتيت” البيت الشيعي

2022/03/21 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رأى مدير مركز الاتحاد للدراسات الإستراتيجية محمود الهاشمي، الاثنين، أن تشكيل الحكومة الجديدة خارج قوى الإطار التنسيقي هي محاولة لتفتيت البيت الشيعي واستصغاره داخل العملية السياسية.وقال الهاشمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن ” التجربة السياسية في العراق منذ عام 2003 إلى الآن بنيت على أساس التوافقية، واي خروج عنها لابد من وجود […]

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