الزوراء يكثف التحضيرات ويستعد للصقور بودية ليوث الرافدين

2022/03/21 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كثف فريق الزوراء تحضيراته استعداداً لاستئناف مباريات كأس العراق ودوري الكرة الممتاز.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “فريق النوارس يواصل التحضير للاستئناف مباريات الدوري الممتاز ومواجهة القوة الجوية في الثاني من الشهر القادم ضمن ربع نهائي كأس العراق”.وأوضح أن “التدريبات متواصلة بغياب لاعبي المنتخب الوطني وسيلعب الفريق […]

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