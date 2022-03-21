نائب مستقل يرد على دعوة الصدر للمستقلين بشأن تشكيل الحكومة

2022/03/21 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ رد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاثنين، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمستقلين بشأن حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية والمشاركة في “حكومة الأغلبية”.وكتب السلامي تدوينه على صفحته في “فيس بوك” وتابعتها إيرث نيوز “لن نشارك في حكومة الفساد والمحاصصة ..لا مع هذا ولا ذاك..نحن من يختار”.وأضاف “طريقنا […]

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