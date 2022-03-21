الولايات المتحدة ليست متأكدة.. من هو القائد الميداني الأعلى لروسيا في أوكرانيا؟

2022/03/21 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتمكن الولايات المتحدة من تحديد ما إذا كانت روسيا قد عينت قائدًا عسكريًا مسؤولاً عن قيادة حرب البلاد في أوكرانيا، وفقًا لمصادر متعددة على دراية بالموضوع.

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