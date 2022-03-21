وهل هناك عيدا للأم في مجتمع لا أمان به للنساء ؟ - فؤاده العراقيه

2022/03/21 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه نقتل النساء ومن ثم نتشدق بتقديس الأم وكأن الزوجة هي ليست ذاتها الأم التي نتغنى بها في الأعياد وكأنها لم تُقتل بحجة غسل العار ولم تُضرب بحجة تأديبها الأم هي ذاتها الزوجة التي تُرمى بالشارع وقت ما يشاء زوجها دون حساب من خلال حقه بالزواج من اربعة والذي يبيحه المشرع والقانون له ، في الوقت الذي لا يبيح لها أدنى الحقوق الإنسانية, .نهين النساء ونكسرهنّ ومن ثم نضع هالة القدسية عليهنّ يوماً واحدا من كل عام ......





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