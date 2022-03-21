وزير الشباب يؤكد عدم انسحاب المنتخب من المونديال

2022/03/21 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حسم وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الاثنين، موقف المنتخب الوطني من مقاطعة تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بعد نقل مباراة العراق مع الإمارات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال درجال، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “قرار مقاطعة تصفيات كأس العالم 2022 لم […]

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