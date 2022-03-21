2022/03/21 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0XiSDjdKpIY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الفرق الحكومة.. تصرف 14 دولار على السجين المجرم و تصرف 6 دولار قيمة مواد غذائية للمواطن) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد الفرق الحكومة.. تصرف 14 دولار على السجين المجرم و تصرف 6 دولار قيمة مواد غذائية للمواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).