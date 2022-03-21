روسيا: أسعار النفط قد تتجاوز 500 دولار

2022/03/21 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت روسيا، أن أسعار النفط عالمياً ربما تتجاوز 500 دولار للبرميل إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة الروسية قولها، إنّ “قطاعها النفطي بدأ بإعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق”.وأكدت أنه “رغم ضغط العقوبات الأوروبية والأمريكية يتواصل إنتاج الغاز والنفط في روسيا على نحو كامل”.[…]

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