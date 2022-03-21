2022/03/21 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط والحرب يشعلان أسعار الغذاء – كوفند شيرواني اشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والذي نشر بداية شهر آذار للعام الحالي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء إلى حدود 20 بالمئة وحسب التقرير ذاته, فإن الزيادات في الأسعار تجاوزت الحبوب لتشمل أسعار الزيوت ومنتجات الألبان.وصفت المنظمة هذه الزيادات بأنها الأعلى في التاريخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط والحرب يشعلان أسعار الغذاء – كوفند شيرواني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط والحرب يشعلان أسعار الغذاء – كوفند شيرواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).