2022/03/21 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العرب بين مطرقة الحلفاء وسندان الأعداء – موفق الخطاب ما يجري من حراك سياسي ومواجهات عسكرية في أكثر من بقعة ساخنة وخاصة مأزق روسيا في أوكرانيا وصعوبة إبتلاعها كلقمة سائغة وما يرافق ذلك من حروب ما زالت مستعرة في عقر دارنا والتي يراد ويخطط لها أن تبقى كجرح نازف والتداعيات الإقتصادية والانهيارات المرتقبة والتحركات الدبلوماسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرب بين مطرقة الحلفاء وسندان الأعداء – موفق الخطاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العرب بين مطرقة الحلفاء وسندان الأعداء – موفق الخطاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).