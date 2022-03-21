2022/03/21 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفايات في العراق ..ثروة مهدورة- سحبان فيصل محجوب شرعت الكثير من دول ألعالم باستثمار النفايات بأنواعها كافة لإنتاج الطاقة الكهربائية وخصصت لها مساحات كبيرة من القدرات المالية والبحثية التي تصب في ميادين تطويرها والتي تهدف إلى تشغيل مشاريعها، على نحو يلائم الشروط البيئية والاقتصادية ما امكن، وعلى وفق هذا تم إنشاء المئات من المشاريع […]

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