2022/03/21 | 21:20 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان بابل الدولي يواصل فعالياته بحضور عربي ودولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gTmDL5I76KI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان بابل الدولي يواصل فعالياته بحضور عربي ودولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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