الأمن الوطني يفكك 13 شبكة خطرة للمتاجرة بالمخدرات

2022/03/21 | 21:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، تفكيك 13 شبكة خطرة للمتاجرة بالمخدرات، فيما أحصى نتائج عمليات الأجهزة الأمنية ضد المتعاطين والمتاجرين.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير العلاقات والإعلام في جهاز الامن الوطني أرشد الحاكم، في حديث للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “مكافحة آفة المخدرات تمثل تحدياً كبيراً […]

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