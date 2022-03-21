اخماد حريق اندلع داخل منزل بشارع فلسطين في بغداد

2022/03/21 | 21:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حادث حريق اندلع داخل منزل بشارع فلسطين في بغداد.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها اخمدت حادث حريق اندلع بغرفة في الطابق الثاني من دار سكن في منطقة شارع فلسطين”.واضاف انه “سيطرت على النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية […]

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