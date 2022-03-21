2022/03/21 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسبوع فرنسي – عمار طاهر احتفت السفارة الفرنسية في العراق بالفرانكفونية عبر أسبوع ثقافي منوع، أقيم بالعاصمة وخارجها في بادرة جعلتنا نستعيد ذاكرة بغداد الحضارية..أيام السينما، والمسرح، والمعارض التشكيلية، وحفلات الفرقة السمفونية، والصالونات الأدبية، والمقاهي التراثية، ومعارض الكتب، والامسيات الحوارية، فمن يطالع البرنامج المعد للمناسبة يدرك تماما..لماذا أطلق على باريس عاصمة النور؟والنور هنا لا […]

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