2022/03/21 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضجيج الإعلامي خلال الحروب – خالد السلامي مما صار واضحا ومن خلال متابعاتنا لكل قضايا المنطقة والعالم على مدى عدة عقود عشناها مع الإعلام والتحليلات المرافقة لكل تلك القضايا والأحداث أن الطرف الذي يكون موقفه صحيحا ومحقا في اي قضية يتصرف بثقة وهدوء وتروٍ وطمأنينة دون صراخ ولا ضجيج ولاسب ولاشتم بينما نجد الطرف صاحب […]

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